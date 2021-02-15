Tuşba'da yüz yüze eğitim başladı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Furkan Duman'ın katılımıyla ilçede yüz yüze eğitim başladı.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yemlice Mahallesi'nde bulunan Şehriban Sami Yıldırım İlkokulunda düzenlenen programa Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr Zihni Merey ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hayati Çavuş, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ve Şube Müdürü Zakir Taşkın, Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muammer Taşdemir, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, “Öğrencilerimiz ile yüz yüze, diğer öğrencilerimizle online olarak İstiklal Marşı'mızı coşkulu bir şekilde söyleyerek yeni döneme başladık. Önce uzaktan eğitim ardından ara tatil derken öğrenciler üç ayı aşkın süredir okullarından ayrıydı. Köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitimin başlamasıyla hasret sona erdi. Bu hafta itibarıyla Tuşba ilçemize bağlı tüm köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. İkinci yarıyılın tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ise “Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İnşallah sağlıklı ortamlarda ve bu hastalığın tamamen ortadan kalktığı bir dönemi de hep beraber görmüş olacağız. 11 aydır okullarımızdan uzağız ve bu 11 aylık süre içerisinde biz evlerimizde uzaktan eğitim yaptık, canlı derslere katıldık ve bazen katılabildik bazen de katılamadık. Şunu anladık ki hiçbir şey öğretmenin ve okulun yerini tutmuyormuş. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin kıymetini anlayarak bundan sonra okula gelecekler” ifadelerini kullandı.