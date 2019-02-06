Tuşba'da Zümre Toplantısı düzenlendi

Tuşba Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıya Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba İlçe Şube müdürleri Mehmet Güzelyıldız, Mehmet Kızıldeniz ve Zakir Taşkın ve branş öğretmenleri katıldı. Düzenlenen zümre toplantısının açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Çalışmaları ve zümre toplantılarımızı ‘2023 Eğitim vizyonu' kapsamında değerlendirmeler faydalı olacaktır. Sizler önce kendi okullarınızda seçilmiş ve daha sonra ilçemiz tarafından seçilmiş arkadaşlarımızsınız. Sizin her birinizin branş bakımından ilçemize katacağınız katkıyı biz biliyoruz ve bunun farkındayız. Sizler kendi branşınız ve alanınız yönünde ilçemizde farkındalık oluşturan ve fikirlerinizle, projelerinizle ve görüşlerinizle branşınızla alakalı bize sunacağınız bütün projeleriniz ve bütün fikirleriniz değerlendirilecektir. Yapılacak olan çalışmalarınızda kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.

Konu ile ilgili bilgiler veren Şube Müdürü Mehmet Güzelyıldız ise, ilçe düzeyinde uygulama birliği sağlanması, öğretim programlarında belirlenen ortak hedefler, başarıyı arttırma, alınacak tedbirler, veli okul işbirliği ve devamsızlık konular verdikten sonra zümre başkanlarının soru ve görüşleri alındıktan sonra program son buldu.