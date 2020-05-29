Tuşbalılar dev eserine kavuşuyor

VAN (İHA) – Van'ın Tuşba Belediyesinin inşa ettiği ve bölgenin en büyük piknik ve park alanı olan İskele Sahil Bandı 2. Etabı, 1 Haziran'da ‘Park ve Mesire' alanlarına getirilen kısıtlamanın sona ermesiyle ziyaretçi kabul edecek.

Tuşba Belediyesinin mega projelerinden biri olan İskele Sahil Rekreasyon 2. Etabı, ilk kez ziyaretçi kabul edecek. Turizm sezonu sonunda yapımı tamamlanan mega proje, akabinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır ‘Park ve Mesire' alanlarına getirilen kısıtlama nedeniyle ziyaretçi kabul etmedi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'dan itibaren ‘Park ve Mesire' alanlarının açılacağını duyurmasıyla birlikte Tuşbalılar, gözlerini bölgenin en büyük mesire ve dinleme alanı olan İskele Sahil Bandı 2. Etabına çevirdi.

Kısıtlamanın olduğu bu süreçte bölgeden ağır geçen kış şartları nedeniyle ihtiyaç duyulan tüm bakım ve onarımları tamamlanan parkta; spor sahaları, dinlenme alanları, mesire yerleri, kafeterya ve çay bahçeleri ile yürüyüş ve bisiklet parkurlarının yanı sıra binlerce insanın aynı anda farklı etkinlikler yapabildiği dinlenme, eğitim, eğlence ve piknik alanlarının bulunduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Büyük boy ağaçların yanı sıra 84 bin metrekare yeşil alanı, bin 350 metre kıyı şeridinde, 7 metre genişliğinde taş tahkimat, kıyı şeridi boyunca renkli yürüme bandı ve 2,5 metre genişliğinde renkli beton bisiklet yolu, bir adet plaj futbolu sahası, bir adet plaj voleybolu sahası, engelli, çocuk ve genç fitness aletleri, zıpzıplar, görsel elektrikli havuzlar, satranç alanları, anne, bebek salıncakları, engelsiz salıncaklar ile değişik tasarımlı kent mobilyaları, Van'ın simgesi olan Van kedisi ile inci kefali (Van balığı) figürlerinin bulunduğu meydanlar, çocuk eğlenme alanları, macera parkurları, bitkisel doku ürünleri, otomatik sulama sistemleri, dinlenme, eğlence ve piknik alanlarının yanı sıra bölgede çok yaygın olan mangal kültürünün sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için de 116 adette barbekü bulunuyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve 100 bin metrekare alana sahip dev eserin bölgenin istihdam ve ekonomisine de katkı sunacağını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Her şeyi ile en ince ayrıntısına kadar düşünülerek inşa edilen bölgenin en büyük piknik ve dinleme alanımızı inşallah 1 Haziran'da vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Ancak yaşanan pandemi salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 18 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ile 65 yaş üstü büyüklerimiz, ulu çınarlarımız biraz daha bekleyecekler. İnşallah yakın bir zamanda 7'den 77'ye her vatandaşımızın gelip birlikte vakit geçireceği o güzel günler yakındır. Bu da 65 yaş üstü çınarlarımız ile 18 yaş altı genç ve çocuklarımıza sözümüz olsun, sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiği gün hep birlikte burada buluşarak güzel vakit geçireceğiz” şeklinde konuştu.