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Tuvalet giderine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir apartmanın tuvalet giderine sıkışan kedi, itfaiyenin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bahçıvan Mahallesi Hüsrevpaşa İlkokulu arkasında bulunan sitedeki bir apartmandan kedi sesinin geldiğini duyan ev sahipleri, tuvalete baktıklarında bir kedinin tuvalet giderine başının sıkıştığını görmeleri üzerine itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile minik yaramaz sıkıştığı yerden zarar verilmeden başarılı bir şekilde kurtarıldı.

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