U-14 şampiyonu Van Altay eğitim spor oldu

Van Amatör Ligi U-14 kategorisinde mücadele eden Van Altay Eğitim Spor, baraj müsabakasında Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Aynı grupta mücadele eden Van Altay Eğitim Spor ile Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor, uzun lig maratonu sonucunda iki takımın puanlarının eşit tamamlamalarının ardından final müsabakası oynandı. İŞGEM futbol sahasında saat 13:00'da başlayan müsabaka izleyenlere güzel bir futbol günü yaşattı. Çok sayıda futbol severin takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısına baskılı başlayan Van Altay Eğitim Spor, Talha Gezer ve Melik İnan'ın ayağından bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle giden taraf oldu. Karşılamanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor, bulduğu golle skoru 2-1'e taşıdı. Müsabakanın geri kalan dakikalarında gol olmazken, 70 dakika sonunda şampiyonluğa ulaşan taraf Van Altay Eğitim Spor oldu.

Maç sonu şampiyonluk sevincini antrenörleri Kenan Uygun ve takım arkadaşlarıyla kutlayan futbolcular, şampiyonluk kupasını Futbol İl Temsilcisi Nurettin Tuğrul'un elinden aldılar. Şampiyonluk kutlamalarının ardından açıklamalarda bulunan Van Altay Eğitim Spor Genel Koordinatörü Ali Erhan Sağdinç, “Tamamını altyapıdan yetiştirdiğimiz futbolcularımızla Van'da U-14 liginde şampiyon olarak tamamladık. Heyecanlı ve dolu dolu bir lig dönemi yaşadık. Altyapıya vermiş olduğumuz önemin meyvelerini almaya başladık. Buda bizlerin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Lig boyunca gençlerimizle yakından ilgilenerek şampiyonluğa ulaştıran başta Duygu Sağdinç başkanımız olmak üzere, Kenan Uygun hocamıza ve öğrencilerimize, kulüp başkan yardımcımız Kenan Yağız'a teşekkür ediyorum. Kazanan Van çocukları ve futbolu olduğu için de ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Şampiyon takımı kutlayarak kupalarını veren Futbol İl Temsilcisi Nurettin Tuğrul işe, “Fair-Play adına iyi bir lig süreci yaşadık. Tüm takımlarımızı kutluyorum. Şampiyon olarak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek Van Altay Eğitim Spor'a başarılar diliyorum” diye konuştu.