Uçan balıkların muhteşem göçü

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği derelere zorlu göç yolculuğu hızlandı.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 14 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefallerinin 90 günlük muhteşem yolculuğu başladı. Balıklar bu süre içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın ediyor. Aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sunuyor. Göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşan balıklar, görsel şölen sunuyor.

Balıkların göçücü su altında görüntüleyen Dalgıç Cumali Birol, “Bugün Erciş Deliçay'da inci kefalinin göçünü görüntülemek için buradayız. Bugün sualtı kameramızla çok değerli basın mensupları arkadaşlara sualtı desteği sağladık. Balık göçünün gerçekten Van Gölü havzasında çok büyük faydası var. Biz bunları 1993 yılında Prof. Dr. Mustafa Sarı hocamızla birlikte gördük. Biz o dönem balıkçılık yapıyorduk. Çok büyük desteğini biz bugün görüyoruz. Van Gölü havzasındaki ekonomiye kattığı değerini biz bugün görmeye başladık. Gerçekten Van Gölü havzasında inci kefalinin bugün göl havzasında yaşayan balıkçılara büyük bir faydası ve ekonomik katkı sağladığını gördük. Bugün Deliçay'da balığın ilk göç gününde burada olmaktan mutluluk duyduk. İnci kefalinin koruyalım inci kefali ne sahip çıkalım" dedi.

“20 santimlik balıklar, boyunun 20 katındaki kayaları aşıp geçiyor”

İnci kefallerin derelere giriş yaptığını ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “inci kefalleri boyunun 20 katı engelleri zıplayarak yukarı doğru göçü başladı. 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü çevresi adeta bir şölen gibi. Çünkü Van Gölü etrafındaki derelere bu tarihlerde gittiğiniz zaman bir anda zıplayan binlerce, milyarlarca balığa şahit oluyorsunuz. İnanılmaz bir mücadele. 20 santimlik balıklar, 2 metrelik yani boyunun 20 katındaki kayaları aşıp geçme mücadelesini şahitlik ediyorsunuz. Bugün 21 Mayıs balıkların derelere gelmesi ile beraber artık insanlar da dere kenarına gelmeye başladı ve adeta bir şölenin başlangıcı, bir şölenin başlaması oldu. Göç şu anda normal seyrine devam ediyor. Yaklaşık bir 2 ay daha böyle devam edecek. Bu 2 ay sonunda gölden akarsulara gelen inci kefalleri, tekrardan gerçek vatanları olan, anavatanları olan Van Gölüne dönmüş olacaklar ve bir hasret son bulacak. Aslında burada bir buluşma bir ayrılığı görüyoruz. Akarsular 9 ay boyunca inci kefali ne hasret yaşıyor ve nisan ayının gelmesi ile beraber bu hasret aslında son buluyor. İnci kefali ile akarsuları buluşuyor ve 3 aylık bir hasret dönemi geçiriyor" dedi.