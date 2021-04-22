Uçkun toplarken dengesini kaybeden genç vefat etti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde uçkun toplarken dengesini kaybeden genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte uçkun toplamak için dağa çıkan S.A. isimli genç, dengesini kaybederek düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulans helikopter rüzgardan dolayı iniş yapamadı. Bunun üzerine karadan ulaşılan yaralı, ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen S.A. isimli şahıs hayatını kaybetti.