Uçurtma ipine dolanan martı kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde uçurtma ipine dolanarak asılı kalan martı kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Latifiye Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, uçurtma ipine takılan ve bir ağaçta asılı kalan martı için hemen çalışma başlattı. İtfaiye ekibinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarılan ve kanadından yaralanan martı, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.