Uğur Koleji açılıyor

2002 yılında 27'nci şube olarak Van'da açılan Uğur Dershanesi, 2019-2020 yılından itibaren Uğur Koleji adıyla hizmet verecek.

Uğur Temel Lisesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurum Müdürü Celal Lenk, Van'da 2002 yılında Uğur Dershanesi olarak hizmet vermeye başladıklarını, daha sonra ise eğitimlerine Uğur Temel Lisesi olarak devam ettiklerini söyledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise Uğur Okulları (Uğur Koleji) Van Kampüsü yerleşkesine geçerek ortaokul, fen lisesi ve Anadolu lisesi olarak hizmet vereceklerini dile getiren Lenk, “Yaklaşık 17 yıldır birçok başarılara imza atan Uğur Okulları, bu başarılarının devamını okul hizmetiyle taçlandıracak” dedi.

Bilimsel ve akademik eğitimle öğrencilerini başarıya hazırlayan, kişiye özgü rehberlik hizmetleriyle fark oluşturan Uğur Okullarının dünya çapında bir okul olmak vizyonuyla yola çıktığını vurgulayan Lenk, “Tutkuyla ve kararlı bir şekilde çok çalışarak, araştırarak, kaliteyi ön planda tutarak ve gençleri sevgiyle kucaklayarak gelecek nesillerin hizmetinde olacağız. Böylece çocuklarımızı ülkemizde ve dünyada hayal ettikleri lise ve üniversitelere yerleştirmek, özgüvenleri yüksek, başarılı, ülkesi ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak misyonu bizim yol haritamızdır” ifadelerini kullandı.

Uğur Eğitim Kurumlarının, Türkiye genelinde 280 tane okula ve 50 yıllık geçmişe sahip bir kurum olduğuna değinen Lenk, “Çok güçlü bir genel merkezimiz var ve öğrencilerimizi en az bizler kadar önemsiyor. Tüm hizmetimiz genel merkezimiz tarafından yönlendiriliyor ve denetleniyor. Genel merkezimiz tarafından yapılacak denilen ne varsa yapılır, yapılmayan hiçbir uygulama veliye taahhüt edilmez. Bütün öğretmenlerimiz yıllardır birlikte çalıştığımız deneyimli, formasyon olarak tecrübeli, mülakat yapılarak ve genel merkezimiz tarafından kurumumuzda çalışabilir onayını alan öğretmenlerdir” diye konuştu.

Global standartlarda, yenilikçi eğitim anlayışını benimseyerek, tüm çalışmalarında kaliteyi ön planda tutup problemlere karşı sonuç odaklı yaklaşımıyla gençlere örnek oluşturacaklarının altını çizen Lenk, “Yeni kuşakları ‘iyi insan olma' bilinciyle yetiştirerek öğrencileri başarılı bir geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bilgi tabanlı eğitimin yanında kendi öz değerlerine sahip çıkan; vatana, millete hayırlı bireyler yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Uğur Koleji'nin 3 bin 400 metrekarelik bir açık alan üzerinde kurulduğunu belirten Lenk, “3 bin metrekarelik kapalı alan, STEM (fen bilimleri, matematik, bilgi ve iletişim teknolojileri derslerinde edinilen kazanımların birbirleriyle ve diğer disiplinler ile bütünleştirilmesi), erken STEM, robotik kodlama, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, görsel sanat atölyeleri, müzik sınıfı, yemekhane, kantin gibi tamamı akıllı tahta ile donanımlı 32 derslikli bir okul olacaktır. Hem kapalı spor salonu hem de açık alanda futbol, basketbol gibi sporların yapılabileceği bir yaşam alanı oluşturduk. İlimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

15 Ağustos 2019 tarihinde yeni binalarına taşınacaklarını da sözlerine ekleyen Lenk, yeni kayıtların Uğur Temel Lisesinde yapıldığını söyledi.