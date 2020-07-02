Uğur Okullarında online mezuniyet töreni

Uğur Okullarının her yıl geleneksel olarak düzenlediği mezuniyet töreni, korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl online ortama taşındı. Türkiye genelinde toplam 94 Uğur Lisesinde eğitim gören 7 bin 587 öğrenci, düzenlenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninde büyük bir coşkuyla geleceğe uğurlandı. Uğur Okullarının 2019-2020 eğitim öğretim yılının son sınıf öğrencileri, 30 Haziran Salı günü online olarak gerçekleşen törenle mezun oldu. 94 Uğur Lisesinin toplam 7 bin 587 öğrencisine, bu süreçte de unutulmaz bir mezuniyet hatırası hediye edildi. Deneyimli sunucu Zeynep Tandoğan'ın sunumuyla gerçekleşen tören, Uğur Okulları Youtube ve Instagram hesaplarından canlı izlendi. DJ Doğuş Çabakçor'un performansı ile coşan öğrenciler, tören sonunda Nilipek konseri ile de keyifli anlar yaşadı.

“Ekran başında tek yüreğiz”

Törende bir konuşma yapan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Türkiye genelinde binlerce Uğurlu öğrencinin mezun olduğunu dile getirerek, “Bu yıl pandemi nedeni ile hep birlikte çok farklı tecrübeler ediniyoruz. Mezuniyet törenimiz de aynı nedenle her zamankinden farklı. Sevgili öğrencilerimizin, arkadaşları ile şu an aynı mekanda olamasalar da ekran başında tek bir yürek olarak geleceğe adım atmanın heyecanını duyduğunuza kuşkum yok” dedi.

Öğrencilerin bu özel günlerini ölümsüzleştirerek özel bir anı olarak hatırlarına ve arşivlerine ekleyebilmeleri sağlamak amacı ile 2020 mezuniyet törenini online olarak düzenlediklerini belirten Kulaberoğlu, "Sizleri çağdaş bir eğitim yuvası olan Uğur Okullarından mezun etmenin sevinci ve mutluluğunu yaşarken, ayrılmanın hüznünü aynı anda taşıyoruz. Sizlerle birlikte olduğumuz dönem içerisinde sizlere uygar insan olabilmenin temel unsurlarını vermeye ve sizleri 21. yüzyıl becerileri ile donatmaya çalıştık” dedi.

Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de, en büyük sermayelerinin insan olduğuna ve büyük bir ailenin parçası olduklarına değindi. Yücel; “Bundan sonra nelerle karşılaşacaksınız, karşınıza hangi güzellikler ya da hangi zorluklar çıkacak, hangi basamakları çıkmanız, hangi dağları aşmanız istenecek bilmiyorum. Geriye dönüp baktığınızda gülerek anlattığınız anılarınız, ders çıkardığınız tecrübeleriniz, size zengin, güzel, yakışıklı diyen değil, ‘iyi insan' diyen eşiniz, dostunuz olsun” ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise öğrencilerin okuldan mezun olmalarını çok arzu ettiklerini ve onlarla gurur duyduklarını dile getirerek, "Sizleri yetiştiren en başta anne babanıza saygı ve sevgi sunuyorum. Başlangıçtan bugüne 53'ncü eğitim öğretim dönemine giriyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu ailenin bir üniversitesini, bir üyesini mutlaka göreceksiniz” şeklinde konuştu.

BUEK eğitim yöneticileri ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve velinin katıldığı törende tüm okul birincileri adına Uğur Okulları Ankara Yaşamkent Kampüsü öğrencisi Nisan İrem Çetingök de kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Öğrencilerin dijital ortamda keplerini havaya fırlatması ile devam eden tören, Nilipek konseri ile sona erdi.