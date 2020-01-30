Ulaşımda yaşanan sıkıntılar masaya yatırıldı

Van'da ulaşımda yaşanan sıkıntılar yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Tanju Özmen, İl Jandarma Trafik Kısım Amiri Astsubay Başçavuş Orhan Yüksel, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, otobüs firmalarının temsilcileri, ulaşım kooperatifleri başkan ve üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Tanju Özmen, Van'da ulaşımın sıkıntısız yapılması için hep birlikte hareket etmenin önemli olduğunu belirterek, “Buradaki toplantımızın amacı sizleri dinlemek ve sorunları aşmak için görüş alışverişinde bulunmaktır. Sizin mesleğiniz şoförlük. Bunun için mesleğinize sahip çıkın ve daha iyi yapmak için çaba gösterin. Hep birlikte ilimizi ulaşım konusunda daha ileriye götürelim. Biz trafik şube müdürlüğü olarak her türlü desteğe hazırız. Ama yaptığımız tüm uyarılara rağmen hala yanlışta ısrar ediliyor. Denetimlerimizi de bundan sonra daha da arttıracağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu da, şoförlerin kurallara uyarak vatandaşı rahatsız edici hareket ve tutumlardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Başkan Mescioğlu, hazırlanan slaytlar eşliğinde minibüs ve otobüslerin yaptıkları kural ihlallerini anlatarak, “Biz ceza yazmak istemiyoruz. Sık sık toplantılar yapılmalı ve şoförler bilgilendirilmeli ve uyarılmalıdır. Bu da siz kooperatif başkanları, cemiyet başkanlarına düşmektedir. Her şey para değildir” diye konuştu.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy ise özellikle kayıt dışı çalıştırılan şoförlere dikkat çekti. Kayıt dışı çalıştırılan personele ve araç sahiplerine yüklü miktarda cezalar kesildiğini vurgulayan Göksoy, buna çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Van Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Mehmet Emin Tuğrul da, sorunların beraberce çözülebileceğini dile getirdi.

Toplantı, karşılıklı soru cevaplarla son buldu.