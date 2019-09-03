Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nden öğrencilere müjde

Bir kahvaltı salonunda Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile kentteki eğitimcilerle bir araya gelen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Doğu Anadolu Bölge Müdürü Özge Burak Değer, kentin eğitim sorunları ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Burada öğrencilere müjdede de bulunan Değer, “Ek yerleştirmede ilk 3 tercihte uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere yüzde 75 burs verilecektir. Öğrencilerimiz bölümler ve kontenjanlara ilgili ayrıntılı bilgiyi Van'daki ofisimizde ya da iletişim telefonlarımızdan alabilirler” diye konuştu.