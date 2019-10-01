"Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" sona erdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu"nun kapanış oturumu gerçekleştirildi.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu", dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın ziyaret edilmesinin ardından düzenlenen kapanış oturumuyla sona erdi. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin katılımıyla başlayan sempozyuma aralarında Japonya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'ın da bulunduğu 8 farklı ülke ve 54 farklı kurumdan yaklaşık 180 kişi bildirileriyle katıldı. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu; Türk dili, tarihi, sanatı, coğrafyası gibi alt başlıkları da içeren Türkoloji alanında yapılan araştırmaların tartışıldığı bir zemin oldu. Çok sayıda öğrenci ve akademisyenin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumun sonunda bir dizi gezi gerçekleştirildi.

Sempozyum teknik gezisi Van Müzesi ve Van Kalesi gezileriyle başladı. Türkiye'nin en modern ve en büyük müzelerinden biri olan Van Müzesi gezisinde Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Cem Haydaroğlu katılımcılara rehberlik ederek, müzenin tarihi ve kültürel zenginliğini anlattı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Aygır Gölü'ne düzenlenen ziyaretin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, sempozyum katılımcılarıyla birlikte ziyaret edildi. Taş işçiliğinin muhteşem örneklerini barındıran mezarlık ziyaretinde katılımcılara Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz tarafından bilgi verildi. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı kazısı başkan yardımcılığını da yürüten Kulaz, bu mezarlığın 210 dönümlük bir alan üzerine kurulu olduğunu, bu büyüklüğüyle de dünyadaki en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğunu belirtti.

Mezarlık ziyaretinin ardından Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu konferans salonuna geçildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karadağ'ın yönettiği kapanış oturumu; Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, sempozyum düzenleme kurulu başkanı ve YYÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Öztürk, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar ve Kazakistan Milli Tıp Üniversitesinden Mayramkul İssayeva'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumun Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan bir coğrafyada yapılmasının önemine değinildi. Türkoloji çalışmalarının kökleşmesi bakımından sempozyumun gelecek yıllarda yapılmasına dönük gereklilik vurgulandı. Ahlat'taki toplantıya Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı da katıldı. Toplantıda Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin'e ve Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Başkanlığına teşekkür edildi.

Sempozyum kapanış oturumunun ardından katılımcılar Tatvan üzerinden Van'a döndü. Edremit'te yenen kapanış yemeğine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, rektör danışmanı Doç. Dr. Gökhan Oto, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan ve Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Karavelioğlu katıldı.