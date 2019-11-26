Uluslararası Üniversiteler Konseyinden Rektör Şevli'ye ziyaret

Dr. Hasan Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Uğur Çevik, Yönetim Kurulu Üyesi ve Erbil Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Dzayn ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şevli, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kuruluna nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı hediyelerin verilmesiyle sona erdi.