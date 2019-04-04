Umut Kervanından 310 aileye yardım

Mart ayı faaliyet raporunu açıklayan Van Umut Kervanı Derneği Başkanı Sabri Yıldırım, her ay düzenli şekilde yaptıkları yardımlara, üç ayların başlaması nedeniyle hız verdiklerini ifade etti. Yıldırım, “3 ayların başı olan Recep ayında derneğimiz, 234 aileye 23 bin 634 TL değerinde gıda paketi, 30 aileye bin 800 TL değerinde kırmızı et, 30 aileye 3 bin 140 adet günlük ekmek ve 16 aileye de 4 bin 950 TL nakit para olmak üzere toplam 310 aileye toplam 33 bin 524 TL'lik yardımda bulundu” dedi.

Yardımlarının artarak devam ettiğini dile getiren Yıldırım, “Nasip olursa önümüzdeki ay Ramazan ayına kavuşacağız. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında toplu gıda dağıtımımız olacaktır. Hayırsever ve esnaf kardeşlerimiz, bu mübarek aylar ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler ve yetimlerden yardımlarını esirgemesinler. Onların destekleri olursa daha fazla ihtiyaç sahibi ailemize el uzatırız. Mübarek Ramazan ayında herkesin evinde ocağı yansın, tenceresi kaynasın istiyoruz. Bunu yapabilmek için de herkesin desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Umut Kervanı olarak yurt dışında da yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldırım, “Özellikle Yemen, Arakan ve Afrika'nın birçok bölgesinde yardımlarımız devam ediyor. Bizlere destek veren esnaf ve hayırseverlerden Allah razı olsun” diye konuştu.