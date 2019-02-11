Umut Kervanından giyim yardımı

Hayırseverlerle muhtaç aileler arasında köprü olma vazifesini gören Van Umut Kervanı, 500 kişiye ayakkabı ve elbise yardımında bulundu. Yapılan yardımlarla ilgili açıklamada bulunan Van Umut Kervanı üyesi Sait Koç, 500 kişiye ayakkabı ve elbise yardımında bulunduklarını ifade ederek, “Daha önce tespit ettiğimiz dar gelirli aileleri mağazamıza davet ederek kendilerine giyim ve ayakkabı yardımlarında bulunduk. İki gündür devam eden yardımlarımızda yaklaşık 500 kişiyi giydirdik. Allah'a hamd olsun ki çalışmalarımız böyle devam ediyor. Buradan hayırseverlerimize, esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yardımlarını alan aileler ise, Umut Kervanı ile hayırseverlere teşekkür ettiler.