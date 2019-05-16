Umut Kervanından mültecilere iftar

Van Umut Kervanı İnsani Yardım Eğitim ve Kültür Derneği, çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan mültecilerle iftarda bir araya geldi.

Ülkelerindeki çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan mültecilere Van Umut Kervanı Derneği sahip çıktı. Van şehir otogarında bekleyen yaklaşık 150 mülteciyi ziyaret eden Van Umut Kervanı, hayırseverlerin de desteği ile onlara iftar veriyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Umut Kervanı Derneği Başkanı Sabri Yıldırım, “Bu mülteciler çeşitli nedenlerden dolayı ülkemize ve ilimize sığındılar. Dört gündür biz bu kardeşlerimize iftar veriyoruz. Buradan hayırsever vatandaşlara da seslenmek istiyorum. İlimize sığınan bu kardeşlerimize el uzatalım. Bu mağduriyetlerini hep birlikte çözelim. Bu kardeşlerimizin barınacak bir yerleri yok. İzin belgeleri olmalarına rağmen batıya gidecek yol paraları dahi yok. Hayırsever vatandaşlarımızdan ellerinden geldiği kadar yardımcı olmalarını talep ediyoruz” dedi.

Ramazan boyunca iftarlarının devam edeceğini sözlerine ekleyen Yıldırım, yaptıkları yardımlardan dolayı Van esnafı ve hayırseverlere teşekkür etti.