Umut Kervanı'ndan yetim çocuklara giyim yardımı

Yıllardır Van'da ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Van Umut Kervanı, Ramazan Bayramı öncesinde giyim yardımında bulundu. Kentteki 60 yetim çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde giyim yardımında bulunduklarını ifade eden Van Umut Kervanı Gönüllüsü Muzaffer Balıkçı, “Van'da ikamet eden 60 yetim çocuğu tıpkı kendi çocuğumuz gibi giydirerek, onların da bayrama güler yüzle, neşeyle girmelerine inşallah vesile olacağız. Ayrıca bu proje kapsamında bayrama kadar 200 çocuğu giydirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Umut Kervanı'nın yılın 12 ayında dar gelirli ailelerin yanında yer aldığını dile getiren Balıkçı, “Ramazan ayı içerisinde yaklaşık bin aileye gıda yardımında bulunduk. Gıda yardımımızın yanında nakdi yardımlarımız da devam ediyor. Tabi Umut Kervanı sadece Ramazan ayında yardım etmiyor, yılın 12 ayı halkın umudu olmaya devam ediyor. Tabi bunu da halkımızın, esnafımızın verdiği zekatlarla, fitrelerle, sadakalarla gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Rabbim, bu yardım kervanımıza destek sunan tüm esnafımız ve hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun. İnşallah halkımızın ve esnafımızın destekleriyle bu yardımlarımız bundan sonra da devam edecektir” ifadelerini kullandı.