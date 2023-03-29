Üniversite tanıtım günlerine öğrencilerden yoğun ilgi

Van'da düzenlenen üniversite tanıtım ve tercih günlerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Elite World Van Otel'de düzenlenen üniversite tanıtım ve tercih günleri etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrencilerin en büyük hayallerinin iyi bir üniversiteye yerleşmek olduğunu söyledi. Tevke, "Bu çağda çocuklarımız, kendilerine uygun meslek aramaktadırlar. Hangi mesleğe gitmek istedikleri, hangi üniversitenin bu ortamları sağladığı, kendilerini mutlu olabileceği bir mesleği seçmek ve iyi bir üniversiteye gitmek için önlerine iyi bir fırsat getirdik. Bugün burada Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden gelmiş olan temsilciler ile bir araya gelerek, yapacakları bu tercih konusunda ciddi bir şuurlanmaya sahip oluyorlar. Öğrencilerimiz son derece memnun. Öğrencilerimiz için ciddi bir yeni ufuk açılmasında iyi bir adım attığımızı düşünüyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tanıtım günlerine devlet ve vakıf üniversitesi olmak üzere 19 üniversitenin katıldığını ifade eden Unilook Firma Sahibi Caner Işkın ise, "Burada yurt dışı eğitim danışmanlarımız mevcut. Van'da yaşayan 12'nci sınıf öğrencilerimiz ile mezun olmuş fakat geçen sene yerleşememiş öğrencilerimizi buraya getiriyoruz. Öğrencilerimiz burada üniversitelerle buluşuyorlar. Üniversiteler hakkında, üniversitelerin yurtları, bölümleri ve ücretleri hakkında bilgiler alıyorlar. Öğrencilerimiz çok ilgililer. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de bu tür tanıtımların kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, üniversiteler hakkında bilgi sahibi olduklarını ve ileride buna göre karar vereceklerini söyledi.