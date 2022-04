Üniversiteli kızların senaryo başarısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesiyle sinema alanında kariyer hedefleyen Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) kız öğrencileri, yazdıkları öykü/senaryoyla ilk 5'e girme başarısı gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu ve Hollanda Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı katkıları ile gerçekleştirilen “Yeni Nesil Sinema Okulu” projesi bünyesinde desteklenmeye hak kazanan 5 öykü/senaryo belirlendi. Türkiye'deki tüm üniversitelerin ilgili fakültelerinde öğrenim gören kız öğrencilerin katıldığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlendirilmesi konularının ele alındığı projede Van YYÜ'lü kız öğrencilerin ilk 5'e kalması büyük sevince neden oldu. Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde okuyan Medine Baskın, Medine Taybar, Sudenur Şener, Berivan Şilan ve Benazir Yıldız'dan oluşan proje ekibinin ‘3 Numara' isimli senaryosu, ilk 5'e girme başarısı dolayısıyla kısa film formatında çekildikten sonra Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime girecek.

“Alanında donanımlı olmaları birincil hedefimiz”

Projede finalist olan öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Alıcı, öğrencilerinin gösterdiği başarının onlara büyük mutluluk verdiğini belirterek, “Öncelikle Yeni Nesil Sinema Okulu Projesi'nde emeği geçen herkesi kutluyor ve böyle teşvik edici projelerin ülkemizde artarak sürmesini temenni ediyorum. Projeye Türkiye geneli iletişim veya güzel sanatlar fakültelerinden öyküsü/senaryosu ile başvuran kız öğrenciler arasından ilk 5'e kalan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bizi çok gururlandırdılar. Fakülte bünyesinde alanında uzman hocalarımızla onları gelişime açık ve sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip bir şekilde yetiştirebilmek en birincil hedefimiz. Bu doğrultuda bölümdeki akademisyen arkadaşlarımla birlikte büyük azim ve kararlılıkla öğrencilerimizin iyi bir geleceğe adım atması için çalışmalarımızı her daim sürdüreceğiz. Şu an seçilen projelerin ekiplerine film endüstrisi ve akademiden uzman isimler tarafından uzun soluklu çevrimiçi eğitimler verilmeye başlandı. Akabinde projeye seçilen ekipler, bir hafta süreyle eğitim kampına davet edilecekler ve yüz yüze uygulamalı eğitim alacaklar. Eğitim, seminer ve çeşitli kısa film çalışmalarından sonra her ekip senaryosunun kısa film olarak çekimini üstlenecek. Tabi onlara proje bünyesinde teknik ekip ve ekipman desteği de sağlanacak. Kadının gözüyle sinemanın gücünü birleştirecek proje bünyesindeki filmlerin ilk gösterimi ise Ekim 2022'de 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak. Büyük bir heyecanla festivali bekliyoruz” dedi.

“Güzel bir eğitim süreci bizleri bekliyor”

Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Medine Baskın ise ‘3 Numara' adlı senaryoyla ilk 5'e girmelerinin büyük heyecanını taşıdıklarını belirterek, “Senaryomuzda Suriye'den Türkiye'ye savaştan dolayı göç etmiş 2 çocuklu dul bir kadın olan Fatma'nın öyküsüne yer verdik. İşe başladığı temizlik şirketinde Suriyeli olmasından kaynaklı bir müşterinin onu evine kabul etmemesi ve bu yüzden işten çıkarılmasıyla yaşadığı zorlukları işledik. Dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşlardan dolayı yerinden yurdundan edilen insanların gittikleri ülkelerde, hele ki kadın ise sorunların daha da derinleşeceği konusunda farkındalık oluşturmak için bu senaryoyu yazmaya karar verdik. Yeni Nesil Sinema Okulu projesi bünyesinde birçok senaryo arasında ilk 5'e kalmak, bizim açımızdan çok büyük bir sevince sebep oldu. Güzel bir eğitim süreci bizleri bekliyor. Bu yolculukta bize öncülük eden tüm hocalarımıza ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.