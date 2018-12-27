Üniversiteli Meltem'e akülü araç desteği

Van'da yaşayan yürüme engelli üniversite öğrencisi Meltem Akgül, Van Büyükşehir Belediyesinin desteği ile uzun süredir beklediği akülü arabaya kavuştu.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde yaşayan Akgül ailesinin yaşadıkları hastalık sonrası engelli olan kızları 12 yaşındaki Hasret ve 24 yaşındaki Meltem, uzun bir süredir tek tekerlekli sandalye ile hayatlarını sürdürüyordu. Dönüşümlü kullandıkları tekerlekli sandalye ile günlük işlerini idare eden yürüme engelli kardeşlere, Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Dairesi tarafından yardım eli uzatıldı. Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Dairesi, engelli kızları evlerinde ziyaret ederek uzun süredir bekledikleri akülü aracı teslim etti.

Yürüme engelli çocuklarının mutluluğunun kendisi için önemli olduğunu ifade eden anne Akgül, iki kardeşin uzun süredir tek sandalye ile idare ettiklerini ve çok sıkıntı çektiklerini belirtti. Anne Akgül, “Allah kimseyi muhtaç etmesin. Kızlarım çok sıkıntı yaşıyorlardı. 4-5 gündür ablası burada değildi diye küçük kızım Hasret okula gidemiyordu. Artık iki kızım da rahatlıkla okullarına gidip, gezebilecekler. Emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun'' dedi.

Bu tür yardımların bizzat Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerinin talimatları ile vatandaşlara iletildiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ise, her daim yardıma muhtaç ailelerin yanlarında olduklarını söyledi. Tamer, ‘‘Üniversite öğrencisi olan Meltem kızımız tekerlekli sandalyesini kardeşi ile paylaşmak zorunda kalıyordu. Dönüşümlü olarak idare ediyorlardı. Önceki Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ve şu anda AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Zorluoğlu, ailemizi evlerinde ziyaret ettiğinde akülü araç sözü vermişti. Bugün çalışmalarımız sonucunda engelli kardeşlerimize bir akülü araç desteğinde bulunduk. Şimdi iki kızımız da okullarına gidip, hayatlarını daha kolay bir şekilde idame ettirebilecekler. Ailemizin sağlık konusunda da bizden talep ettiği farklı ihtiyaçları oldu. Bunları da not alarak gerekli yerlere ilettik. Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecektir'' dedi.