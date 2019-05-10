Üniversiteliler Gözüyle Kalkınma Temalı Proje Yarışmasının başvuru süresi uzatıldı

DAKA'dan yapılan açıklamada, Üniversiteliler Gözüyle Kalkınma Temalı Proje Yarışmasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı önderliğinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliği ile TRB2 Bölgesi üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin bakış açısıyla bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına yönelik beşeri sermayenin geliştirilmesi, turizm, tarım ve hayvancılık, tekstil, eğitim, endüstri, enerji gibi proje fikirlerini derlemeyi ve bu konudaki çalışmaları teşvik ederek bölgesel kalkınmaya dair proje havuzu oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Açıklamada, “Yarışmaya katılabilmek için Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan TRB2 Bölgesi üniversitelerinde öğrenim görmek ve proje fikirlerinin TRB2 Bölgesinde uygulanabilir olması gerekiyor. Bir öğrencinin en fazla 3 proje başvurusu yapabileceği yarışmada gelen proje başvuruları arasından her il için ilk 3 sırayı alan projelere ödül verilecek. Böylece, 4 il için toplamda 12 proje ödül alacak. Başvuruların 29 Kasım 2019 tarihine kadar uzatıldığı yarışmada ön incelemelerin 2-6 Aralık 2019 tarihlerinde, proje değerlendirmelerinin ise 9-13 Aralık 2019 tarihlerinde yapılması ve kazanan projelerin 17 Aralık 2019 tarihinde www.daka.org.tr sitesinden ilan edilerek 24 Aralık 2019 tarihinde bir ödül töreni düzenlenmesi öngörülüyor. Başvurular Van'da Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimine, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta ise DAKA Yatırım Destek Ofislerine yapılabilecektir” denildi.