Ünlü Yönetmen İsmail Güneş gençlerle buluştu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi bünyesinde Yönetmen İsmail Güneş gençlerle buluştu.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü paydaşlığında başlayan 'Akademi Van' projesi; ünlü ressam, şair, yönetmen, yazar ve sanatçıları Vanlı gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Medeniyet Söyleşileri 6. bölüm bünyesinde gençlerle buluşan Yönetmen İsmail Güneş, “Televizyon Dizileri Karşısında Sinema” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Birçok eseri olan ünlü yönetmen İsmail Güneş gençlere tecrübe ve birikimlerini aktardı.

İpekyolu Gençlik Merkezi ve Üniversite Genç Ofisi'nde düzenlenen söyleşi soru, cevap bölümü ile sona erdi.

Ayrıca gençlerin kültürel ve sportif yönlerinin gelişimini hedefleyen Akademi Van projesi bünyesinde 16 yazar, şair, ressam, oyuncu, yönetmen, akademisyen, karikatürist ve müzisyen gençlerle buluşmaya devam edecek.