Unutulmaya yüz tutmuş Kürt beyzbolu yeniden yaygınlaştırılıyor

Van'ın Çaldıran Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen çalışmayla unutulmaya yüz tutmuş Topa Garani (Kürt Beyzbol) oyunu yeniden yaygınlaştırılıyor.

İlçede unutulmaya yüz tutmuş Topa Garani (Kürt Beyzbol) oyunu, Çaldıran Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yeniden halka tanıtıldı. 5 ile 15 kişi arasında değişen iki takım arasında oynanan ve bir takım düz sopalarla topa vururken diğer takımın da topu yakalamaya çalıştığı oyun, büyük beğeni topladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Necip Çınarcı, Topa Garani oyununun ilçede yıllar önce oynanan bir oyun olduğunu belirterek, “Topa Garani; geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş bir oyunumuzdur. Topa Garani'yi futbol olarak da oynuyoruz. Unutulmaya yüz turmuş bu oyunu gençlerimizle buluşturuyoruz. Kurallarını oyun oynama şeklini bütün okul ve halkımızla paylaşıyor ve bu kuralları arşivliyoruz. Sonraki yıllarda tekrar unutulması durumunda arşivlerden çıkarılacak ve yeniden oynanmaya başlanacaktır” dedi.