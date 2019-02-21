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Urartu Göz, Basamak Eğitim Kurumları ile protokol imzaladı

Van’da Urartu Göz ile Basamak Eğitim Kurumları arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Van'da Urartu Göz ile Basamak Eğitim Kurumları arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Yaklaşık 14 yıldır tecrübeli kadrosu ile A sınıfı hizmet veren Urartu Göz ile Basamak Eğitim Kurumları arasında işbirliği protokolü imzalandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz Müdürü Umut Beylik, “Amacımız, okulöncesi ve okul döneminde göz sağlığının başarıdaki rolüne katkıda bulunmaktır. Öğrenci, veli ve çalışanlara kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması kapsamında, tüm bölgeye ulaşılabilirliğimizi arttırmak ve bölgemizde geniş kitlelere hitap eden kaliteli sağlık misyonumuzu tüm eğitim camiasına sunmak adına bu tip projelerimiz devam edecektir” dedi.

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