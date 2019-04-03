Urartu Göz, ‘fakik torik' lensle gözlüklerden kurtarıyor

Van'da yıllardır sağlık hizmeti veren Urartu Göz, ‘fakik torik' lensle hastaları gözlüklerden kurtarıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, “14 yıldır Van ve bölge illerine göze dair her türlü sağlık hizmetini sunmaya çalıştık. Gerek uzman kadromuz gerekse son teknoloji ürünlerimiz ile bundan sonra da halkımızın hizmetinde olacağız” dedi.

Kurulduğu günden itibaren Van ve bölge halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren İlhan, “Yıllardır lazerle gözlüklerden kurtulmak isteyen insanlara, gözlüklerden kurtulmaları için yardımcı olabiliyoruz. Bu anlamda teknik donanımımız ve imkanlarımız uygundur” ifadelerini kullandı.

Lazerin her insana yapılan bir işlem olmadığını da sözlerine ekleyen İlhan, “Her hasta Excimer lazere uygun olmayabiliyor. Böyle uygun olmayan ve çok yüksek göz bozukluğu olan hastalarımızda göz içerisine mercek koyarak, gözlükten ya da kontak lensten kurtarabiliyoruz. ‘Fakik torik' dediğimiz hem miyoptan hem de astigmattan bir arada kurtaran mercekleri, yaklaşık 10 dakika süren ve herhangi bir narkoz, iğne ya da dikiş gerektirmeyen bir işlem sonunda hastalarımız kalkıp evine gidebiliyor” diye konuştu.