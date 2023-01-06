Urartu Göz fizik tedavide öncü oldu

Van'da Urartu Göz bünyesinde hizmet veren fizik tedavi merkezi, sunduğu hizmet ile vatandaşların öncelikli tercihi oldu.

Yıllardır göz hastalıkları alanında Van ve bölgenin yanı sıra yurt dışına da hizmet sunmaya başlayan Urartu Göz, 2 yıldır bünyesinde açtığı fizik tedavi merkezi ile de vatandaşların öncelikli tercihi haline geldi. Kısa zamanda önemli tedavilerin gerçekleştiği bir merkeze dönüşen fizik tedavi ünitesinde; 2 uzman hekim, 4 fizyoterapist ve 4 fizik tedavi teknikeriyle hizmet sunuyor.

Sunulan hizmetlerle ilgili açıklamada bulunan fizik tedavi ünitesi uzman hekimlerinden Dr. Sedat Öztürk, sadece Van ili değil, bölgenin en geniş kadrosuna sahip olduklarını aktararak, “Fizik tedavi ünitemizde bulundurduğumuz yüksek yoğunluklu lazer gibi güncel teknolojik cihazlarla başarı oranlarımız artmaktadır. SGK ile kurumsal anlaşmamız mevcut olup, Bağ-Kur, emekli sandığı ve SSK'lı hastalara fizik tedavi hizmetimizi tamamen ücretsiz sunmaktayız. Hastalar sıra beklemeden fizik tedavi hizmetimize kolaylıkla ulaşabilmektedir” dedi

Fizik tedavi ünitesinde birçok alanda hizmet sunduklarını belirten Öztürk, “Hastanemizde bel-boyun fıtığı, dizde kireçlenme ve menisküs hasarı, kısmi felç, serebral palsi, skolyoz, lenfödem, MS, ameliyat sonrası rehabilitasyon, sporcu rehabilitasyonu ve ağrıya yönelik prp/cgf (kök hücre), nöralterapi, mezoterapi, proloterapi gibi hizmetler sunulmaktadır. Bizler gerek Van gerekse bölgeden gelen vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunabilmek adına elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bize gelebilirler” ifadelerini kullandı.