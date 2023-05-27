Urartu Göz, sağlık turizmine hedeflendi

Van ve bölgeye yıllardır sağlık hizmeti sunan Urartu Göz, yurt dışındaki hastaların da Van'da tedavi olmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yıllardır Van ve bölgeye göze dair hizmet sunan Urartu Göz, şehrin ekonomisine ve turizmine daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde bir büro açan Urartu Göz, böylece oradaki hastaların Van'a gelmesini sağlayacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, “Urartu Göz olarak Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde büro kurduk. Ayrıca orada gerekli tanıtım çalışmaları yapıldı ve turizm acenteleri ile anlaşma sağlandı. Burada da ilimizin 5 yıldızlı otelleri Elite World Van Otel ve DoubleTree By Hilton Van Oteli ile girişimlerde bulunduk. İnşallah diğer otellerimizle de görüşüp, yurt dışından gelen hastalarımızın burada konaklamalarını sağlayacağız. Amacımız oradan getirdiğimiz insanların hem sağlık hizmetlerini yürütelim hem de işin turizm ayağına da destek olalım. Bizim Van Gölü gibi bir nimetimiz var. İlk gün muayenelerini yaptıktan sonra hastalarımız 2-3 gün boyunca denize girecek ve ardından ameliyatlarını olacaklar. Kontrollerini yaptığımız dönemde suya girmeyecek olan hastalarımız da şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezecek ve bol bol alışveriş yapma zamanına sahip olacaklar. Tabii bu gerek alışveriş merkezlerimizin gerek otellerimizin gerekse şehirdeki tüm esnafa dolaylı olarak yansıyacaktır. Proje çerçevesinde ulaşım konusunda zaten anlaştığımız otobüs firması var. Bununla birlikte istenmesi halinde özel VIP araçtan rehberlik hizmetine kadar ciddi bir organizasyon planı içerisindeyiz. İnşallah yakın bir gelecekte bunu tamamlayarak, şehrimize biraz daha katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Urartu Göz olarak sürekli büyümeyi hedeflediklerini ifade eden İlhan, bu çerçevede uzman kadrolarını da genişlettiklerini vurgulayarak, “Kadromuza yakın zamanda Dr. Gökhan Yöyler'i dahil ettik. Gökhan Bey İzmir'de ihtisas yapmış, uzun süre göz estetiği başta olmak üzere gözün diğer cerrahileri konusunda tecrübeli bir arkadaşımız. Gökhan Bey ile birlikte 6 göz hekimi sayısına ulaştık. İnşallah önümüzdeki ay retina cerrahisi için akademik düzeyde bir arkadaşımızın katılmasıyla da kliniğimiz daha da zenginleşecektir. Bunun yanında yakın bir gelecekte ön binayı da dahil ederek kliniği büyütmeyi ve daha geniş yelpazeli bir merkez haline getirme hedefimiz var” ifadelerini kullandı.