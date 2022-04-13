Urartu Göz uzmanlarından dijital göz yorgunluğu uyarısı

Van'da Urartu Göz uzmanları, gelişen teknoloji ile birlikte insanların ekran başında geçirdiği zamanın arttığını ifade ederek, bu durumun dijital göz yorgunluğuna neden olduğunu söylediler.

2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi ile birlikte insanların evlerde kalma sürelerinin arttığını ifade eden Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, dolayısıyla birçok sosyal etkinliğin ekranlar önünde gerçekleştirildiğini söyledi. Bilgisayar, telefon ve televizyon önünde geçirilen sürenin çok arttığını vurgulayan Timuçin, “İletişim faaliyetleri başta olmak üzere birçok sosyal etkinliğimizi ekranlar önünde gerçekleştiriyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklarımız, zamanın çoğunu telefon başında geçiriyor. Bunun sonucu olarak dijital göz yorgunluğu adını verdiğimiz bir tabloya bu dönemde sık rastlıyoruz. Dijital göz yorgunluğu; bilgisayar, akıllı telefon ve tablet kullanımı ile ilişkili göz ve görme şikayetleri olarak tanımlanmaktadır. Gözlerde yanma, acıma, kaşıntı, sulanma, bulanık görme, odaklanma zorluğu, kızarıklık şeklinde bulgular verir. Tedavisinde bu duruma sebep olabilecek faktörlerin belirlenerek ortadan kaldırılması gerekir” dedi.

Tedaviye yönelik ilk adımın detaylı bir göz muayenesi olduğunun altını çizen Timuçin, “Muayene ile göz yorgunluğunu ortaya çıkaran göze ait faktörlerin belirlenmesi amaçlanır. Muhtemel bir kırılma kusuru, kuru göz sendromu veya kirpik iltihabı gibi durumlar dijital göz yorgunluğunun altında yatabilir. Örneğin ortam ısıtması uygun ayarlanmalıdır. Özellikle klima ile havalandırılan ortamlarda gözlerin kurumasının engellenmesi için ortam nemlendiriciler kullanılmalıdır. Ortam uygun aydınlatılmış olmalıdır. Direk veya dijital ekrandan yansıma yoluyla göze çarpan parlak ışıklar, tepe floresan lambaları göz yorgunluğunu arttırır. Orta parlaklıkta, göze direk çarpmayan günışığı lambaları tercih edilmelidir. Ortamdaki yansımalar azaltılmalıdır. Yansımalar dijital ekran kaynaklı olabildiği gibi kullandığımız gözlük kaynaklı da olabilir. Yansıma önleyici ekran koruyucuları ve anti-refle kaplamalı gözlük camları çoğu zaman şikayetleri hafifletir. Yine dijital ekranın geniş ve yüksek çözünürlüklü olması da göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

Tedavinin diğer adımlarında ise hastanın yeterli sıvı almasının, dengeli beslenmesinin yanında kullandığı sistemik ilaçlar ve uyku düzeninin de göz kuruluğu tedavisi açısından önemli olduğuna değinen Timuçin, “Bazı seçilmiş hastalara ara mesafe gözlüğü veya bilgisayar gözlüğü reçete edilebilir. Ayrıca göz kırpma sayısı dijital ekran karşısında normalin üçte birine iner. Bu durum ise gözyaşı dağılımını ve kalitesini etkilediğinden göz yorgunluğunu tetikleyebilir. Ekran başında uzun süreler kalınması gereken durumlarda 20 dakikada bir kısa molalar vermenin, gözleri ardı ardına kırparak göz yüzeyini nemlendirmenin ve bu sırada uzağa odaklanmanın tedavide faydalı olduğu bilinmektedir” diye konuştu.