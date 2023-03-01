Urartu Göz uzmanlarından 'Diyabetik Retinopati' uyarısı

Van'da Urartu Göz Uzmanı Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, diyabetik retinopati tedavisinde tek başına göz içi enjeksiyon uygulamasının katiyen lazer tedavisinin yerini tutmadığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Diyabetik retinopati hastalığının diyabet hastalarında sık karşılaşılan bir göz sorunu olduğunu ifade eden Dr. Özgür Bülent Timuçin, diyabetik retinopati tedavisinde lazer ve göz içi enjeksiyon tedavilerinin uygulandığını söyledi. Urartu Göz'de lazer tedavisini ayakta yaptıklarını vurgulayan Timuçin, “Hastanın hastaneye yatması gerekmiyor ve işlem sadece 10-15 dakika sürüyor. İşlem genellikle ağrılı değil, fakat tamamen konforlu olduğu da söylenemez. Ağrının fazla olduğu durumlarda ağrı kesici enjeksiyonlar ile işlem rahatlıkla devam ettiriliyor" dedi.

Hastaların sıklıkla merak ettiği bir konunun ise lazer sonrası görme fonksiyonunun düzelip düzelmeyeceği olduğunu dile getiren Dr. Timuçin, "Bozulmuş retina alanlarının lazer ile kurutulmasıyla işlemin uygulandığı alanlarda kapanma beklenir. Lazer uygulanan bozulmuş alanlar işlevlerini tamamen yitirirler. Gece görme, etrafı görme ve renkli görme gibi görme yetileri değişik düzeylerde etkilenir. Örneğin araba kullanmak mümkün olmayabilir. Ancak tedavide ana gaye daha iyi bir görme düzeyine ulaşmak değildir. Öncelikli gaye mevcut görme yeteneğini korumaktır. Sonuçta diyabetik retinopati tedavisinde risksiz bir yöntem maalesef mevcut değildir. Lazer tedavisi olmanın risklerinin tedaviyi olmamanın risklerinden çok daha az olduğunu belirtmeliyiz. Son yıllarda diyabetik retinopati tedavisinde göz içine enjekte edilen ilaçlar kullanmaya başladık. Diyabetik retinopatinin tedavisinde lazer ile birlikte göz içi enjeksiyon uygulamalarının tek başına lazer tedavisinden daha iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Ancak diyabetik retinopati tedavisinde tek başına göz içi enjeksiyon uygulaması, katiyen lazer tedavisinin yerini tutmamakta ve lazer tedavisine alternatif değildir" ifadelerini kullandı.