Urartu Göz uzmanlarından şaşılık uyarısı

Van'da Urartu Göz uzmanları, şaşılığın genelde bebeklik ve çocukluk çağında görülen bir durum olduğunu ifade ederek ailelere uyarılarda bulundu.

Çeşitli nedenlerden dolayı gözler arasında paralelliğin bozulmasıyla şaşılık oluşur. Şaşı bireylerde bir göz düz bakarken diğer göz dışa, içe, yukarı veya aşağıya bakar ve tedavi edilmeyen durumlarda ise kayma göz tembelliğine neden olabilir. Şaşılık ve göz tembelliği ile ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucusu Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, şaşılığın gözlerin paralel olmaması durumu olduğunu belirterek, şaşılığın içe, dışa, yukarıya veya aşıya doğru değişik türlerinin olduğunu söyledi. Şaşılıklarda göz tembelliği riski olduğu için çocukların yılda bir sefer mutlaka göz doktoruna götürülmesi gerektiğinin altını çizen Yazıcıoğlu, “Çocukta şaşılık varsa yakinen takip ettirmek gereklidir. Göz tembelliği, 10 yaşına kadar geri döndürülebilir, tedavi edilebilir bir durumdur. 10 yaşından sonra maalesef çok fazla bir şey yapılamıyor. Dolayısıyla okullarımızın açık olduğu bu soğuk kış günlerinde, çocuklarımızı göz doktoruna götürerek kontrollerini yaptırmalıyız” dedi.

Urartu Göz Merkezi olarak 6 uzman hekimle göze dair her konuda Van ve bölge halkına hizmet sunduklarını belirten Yazıcıoğlu, “Şaşılıktan ve göz tembelliğinden çocuklarımızı koruyabilmek için her zaman halkımızın hizmetindeyiz. Van'da şaşılık oranı Türkiye ortalamasıyla aynı seviyededir. Ancak bizim bölgemizin şansızlığı, sosyoekonomik seviyenin düşük olmasıdır. Bundan dolayı insanlar hekime ulaşamayabiliyorlar ama nihayetinde günümüzde hekime ulaşmak çok kolay. 10 yaşından sonra hekime ulaşılsa bile yapılamayacak birçok şey var. Bu anlamda her halükarda çocuklarımızı yılda bir sefer göz doktoruna götürmekte fayda vardır” ifadelerini kullandı.