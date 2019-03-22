Urartu Göz'de 30 saniyede göz bozukluklarına son

Urartu Göz'de uygulanan Lasik ve No Touch yöntemi ile göz bozukluklarına son veriliyor.

Van ve bölgeye yıllardır hizmet veren Urartu Göz, yenilenen teknoloji ile birlikte vatandaşlara sunduğu kaliteli hizmet ile takdir topluyor. Son teknoloji ürünlerle yapılan tedavilerle hastaların yüzünü güldüren Urartu Göz, Lasik ve No Touch tedavisiyle 30 saniyede göz bozukluklarına son veriyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, “Bekçi, polis, subay, astsubay ve silahlı güvenlik görevlisi gibi göz bozukluğunun teşkil ettiği hasta grupları daha önce büyükşehirlere giderek tedavilerini oluyordu. Ama biz yaklaşık üç yıldır Urartu Göz olarak binlerce hastaya bu yönde hizmet verdik. Bu hizmeti özellikle belirli standartların dışına çıkan göz bozukluklarında, miyoplarda, hipermetroklarda ve astigmatlarda yaklaşık 30 saniye süren bir lazer işlemi ile ilerdeki mesleki hayatlarına adım atmalarında yardımcı oluyoruz. Gözün uygun olduğu hastalar, lazer tedavisi ile gözlükten, buna bağlı olarak sağlık raporları ile ilgili ortaya çıkabilecek problemlerden kurtuluyorlar ve bu sayede çok sevdikleri mesleklerini yapabiliyorlar. Bunun için geçmişte olduğu gibi artık batıya gitmeye gerek yok. Urartu Göz olarak hem Lasik hem de No Touch dediğimiz yöntemle lazerlerini yapmaktayız. Çok şükür şimdiye kadar lazer yaptığımız tüm hastalarımız, sağlık kurulundan geçtiler. Bu anlamda bu hizmeti ilimize ve bölgemize getirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz” dedi.