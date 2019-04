Urartu Göz'de 30 saniyede gözlüklere son

Van'da Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, No Touch yöntemi ile vatandaşların 30 saniyede gözlüklerden kurtulabildiğini söyledi.

Türkiye'de A sınıfı hizmet sunan 12 göz merkezden biri olan Urartu Göz, 'No Touch Laser' teknolojisi ile göze dokunmadan ameliyat imkânı sunuyor. Yıllardır Van ve bölge halkına hizmet verdiklerini ifade eden Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, bu hizmeti teknolojinin son ürünleriyle yaptıklarını dile getirdi. Yaklaşık üç yıldır merkezde uyguladıkları No Touch yöntemi ile vatandaşların gözlüklerden kurtulabildiğini belirten Yazıcıoğlu, “Yaz mevsimi olması hesabıyla vatandaşlarımız denizde yüzerken, gözlük veya kontak lensler ciddi anlamda sıkıntı oluşturmaktadır. Urartu Göz ailesi olarak No Touch uygulaması ile halkımızı gözlüklerden kurtarmaktayız. Yaklaşık 30 saniye süren bir işlem ile yüzde yüze yakın bir başarı ile müdahalelerimizi uygulamaktayız” dedi.

No Touch uygulamasının özellikle gözlerindeki bozukluklar nedeniyle sağlık kurulundan geçemeyen güvenlik görevlileri için önemli olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Özellikle asker, polis ve güvenlik görevlisi olmak isteyen ancak gözlerindeki bozukluk nedeniyle sağlık heyetinde geçemeyen veya daha konforlu yaşamak isteyen hastalarımıza, göz yapısının uygunluğu çerçevesinde bu uygulamayı yapmaktayız. Kliniğimizde oldukça tecrübeli bir ekiple çalışıyoruz. Hem bıçaklı hem de bıçaksız, modern teknolojinin gerektirdiği tüm yöntemlerle bu uygulamayı Van halkının hizmetine sunmaktayız. Bu anlamda Urartu Göz olarak “Yaza merhaba, gözlüğe elveda' diyoruz” şeklinde konuştu.