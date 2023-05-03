Urartu Göz'de akıllı lazer dönemi

Van'da sağlık alanında büyük başarılara imza atan Urartu Göz, Türkiye'de sadece 12 büyük merkezde olan akıllı lazer cihazını vatandaşların hizmetine sundu.

Urartu Göz'ün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük göz merkezi olduğunu belirten Urartu Göz kurucularından Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, 6 uzman doktorun merkezde yer aldığını ve yakın zamanda yedinci doktorun da hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak Türkiye'de en büyük merkezler arasına girdiklerini ifade eden Yazıcıoğlu, “Her zaman teknoloji ve insan kaynaklarında en iyisini yapmak amacıyla yola çıktık. Bu çerçevede yakın zamanda kliniğimize ‘akıllı lazer' yani excimer lazerin akıllı formunu getirdik. Bu cihaz Türkiye'de sadece en gelişmiş 12 merkezde bulunaktadır. Yani akıllı yüzey teknolojisi ile hiçbir gereksiz atış atmadan, yapay zeka kullanılarak hazırlanmış bir cihazı kliniğimize getirdik. Bu cihaz; miyop, miyopastigmat, hipermetrop ve hipermetrop astigmat hastalarında; bıçaksız, dikişsiz ve sonuçları oldukça yüz güldürücü olan bir cerrahidir. Yani insanların gözlükten, kontakt lensten kurtulma gibi sosyal hayatta aparatlardan kurtulması cerrahisidir. Amacımız halkımıza hizmetin en iyisini sunmaktır. Bu şiarla yola çıktık ve bu şiarla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.