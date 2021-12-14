Urartu Göz'de ‘Akıllı lazer' uygulaması başladı

Van'da yıllardır hizmet veren Urartu Göz'de akıllı lazer uygulamaları başladı.

18 yıldır Van ve bölge halkına sağlık anlamında hizmet veren Urartu Göz, en yeni teknolojiyi vatandaşların ayağına getirmeye devam ediyor. Türkiye'nin sadece belli merkezlerinde olan akıllı lazer uygulamasını, Van'da uygulamaya başlayan Urartu Göz, yöre halkına hizmetin en iyisini ve en kalitelisini getirmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucusu Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, 18 yıldır özel sektör olarak bölgenin göz konusunda öncülüğünü yaptıklarını ifade etti. Urartu Göz'de daha önce olan excimer lazere, yeni bir yazılım yükleterek akıllı lazer olarak uygulamaya başladıklarının altını çizen Yazıcıoğlu, “Bu uygulamada kornea dokusunda, çok daha gelişmiş bir yöntemle ve dokuya en az zarar verecek şekilde lazer atımları yapılmaktadır. Bu uygulamayı Türkiye'de sadece 11 merkez yapmakta ve o merkezlerden biri de biziz” dedi.

Akıllı lazer uygulaması ile kısa sürede vatandaşların sağlığına kavuşabildiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, “Akıllı lazer uygulaması ile artık miyoptan, hipermetroptan ve astigmattan çok daha güvenli, çok daha kısa sürede halkımızın kurtulmasını sağlıyoruz. İlimize, ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.