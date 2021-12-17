Urartu Göz'de akıllı lens uygulaması başarıyla gerçekleşiyor

Atilla Yaızcıoğlu, akıllı lens uygulaması ile vatandaşların gözlük veya lenslere olan bağımlılıktan kurtulduğunu söyledi.

Yıllardır Van ve bölge halkına göze dair her anlamda hizmet verdiklerini ifade eden Yazıcıoğlu, bu hizmeti başarıyla sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Urartu Göz olarak her zaman teknolojiyi vatandaşların ayağına getirdiklerini aktaran Yazıcıoğlu, akıllı lens uygulamasının da bunlardan biri olduğunu ifade etti. Akıllı lens uygulaması ile vatandaşların hem gözlük hem de lenslere olan bağımlılıktan kurtulduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, “Akıllı lens uygulaması, gözümüzün hem uzak hem orta hem de yakın mesafede çok daha üst seviyede görmesini sağlayan bir uygulamadır. Bunu uzun süre uygulamaktayız ve hastalarımızı gözlüklerden ve lenslere olan bağımlılıktan kurtarmaktayız” dedi.

Akıllı lens uygulamasının daha çok katarak hastaları veya 45 yaşından sonra lazere uygun olmayan hastalara uyguladıklarının altını çizen Yaızcıoğlu, “Ameliyat süresi ortalama 12-13 dakika sürüp, ömür boyu etkinliğini sürdüren bir cerrahi yöntemdir. Urartu Göz ekibi olarak 5 uzman doktorumuzla beraber bu uygulamayı başarılı bir şekilde ve modern tıbbin gerektirdiği tüm teknolojik imkanları kullanarak halkımızın hizmetine sunmuş durumdayız. Halkımızın gözü bizde olsun” ifadelerini kullandı.