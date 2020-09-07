Urartu Göz'de ‘akıllı mercek' ile her mesafede net görüş

Van'da Urartu Göz hekimi Dr. Kemran Gök, halk arasında ‘akıllı mercek' olarak bilinen multifokal ya da trifokal lenslerin; yakın, orta ve uzak mesafede net görüş sağladığını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, Türkiye'de çok az sayıda merkezin yaptığı, hastanın tercihine bağlı ‘akıllı mercek' uygulamasını başarıyla yapıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Urartu Göz hekimlerinden Dr. Kemran Gök, daha önce katarak ameliyatında takılan merceklerin tek odaklı olduğunu hatırlattı. Dr. Gök, “Bu göz içi mercekleri sadece uzağa görmeye yönelik takılan lenslerdi. Ancak son zamanlarda 'akıllı mercek' dediğimiz iki odaklı, çok odaklı göz içi mercekleri kullanabiliyoruz. Hastada kullanılan bu göz içi lensleri; yakın, orta ve uzak mesafeyi net bir şekilde görebiliyor. Genellikle 40 yaşın üstünde ve öncelikli tercih kataraktı olan hastalardır. Fakat yakın gözlük kullanmak istemeyen ve bu operasyonlar için herhangi bir engel durumu olmayan hastalara da kolaylıkta bu göz içi lensleri takabiliyoruz" dedi.

“Hastanın göz uygunluğu çok önemli”

Uygun şartları taşıyan hastanın isteği doğrultusunda akıllı merceğin ameliyatla takılabileceğini dile getiren Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun dışında lazerle düzetilemeyen bazı miyop, hipermetrop, astigmat, presbiyop gibi kırma kusurları olan hastalarda da bu özellikli mercekler takılabiliyor. Bunu hastanın yaşına ve uyumluluğuna bakarak önerebiliyoruz. Ancak bu aşamada hastanın göz uygunluğu çok önemlidir. Bunları ölçecek ve gerekli değerlendirmeyi yapabileceğimiz cihazlarımız mevcut. Eğer hasta uyumlu bir adaysa akıllı mercek uygulayabiliyoruz. Katarak olmadan da hastanın isteği doğrultusunda ameliyatla bu yapay merceği takabiliyoruz. Bu sayede hastalarımız tüm mesafeleri rahatlıkla görebilecek duruma geliyor.”