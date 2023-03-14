Urartu Göz'de çifte bayram

Van'da yıllardır hem hizmet veren Urartu Göz Merkezi, hem ‘14 Mart Tıp Bayramı'nı hem de 19'uncu yılını kutladı.

Van'da 14 Mart 2005 yılında kurularak bölgeye hizmet veren Urartu Göz, hem 14 Mart Tıp Bayramı'nı hem de 19'uncu kuruluş yıldönümünü kutladı. Tıp Bayramı nedeniyle doktorları tek tek ziyaret eden Urartu Göz Merkezi Müdürü Umut Dağdemir, kendilerine çiçek takdim ederek bayramlarını kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle kısa bir konuşma yapan Urartu Göz kurucularından Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, “Her yıl hem kuruluşumuzun 19'uncu yılını hem de 14 Mart Tıp Bayramı'nı birden kutluyoruz. Umarım uzun yıllar boyunca halkımıza ve bölgemize göz ve fizik tedavi başta olmak üzere diğer branşlarda da verdiğimiz hizmetler artarak devam eder. Ben bu duygularla bütün meslektaşlarımın Tıp Bayramı'nı kutlarım” dedi.

Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan ise 19 yıl önce iki arkadaş kıt imkanlarla mütevazi bir yerde başladıkları hizmetlerine bugün yurt dışına bile hizmet verecek düzeye geldiklerini hatırlatarak, “Bugün sağlık turizmi başta olmak üzere bölgeye ve yurt dışına hizmet verebilir düzeye gelmiş olmak, gözle başlayıp bugün diğer bölümlerle taçlandırdığımız ve daha da taçlandırmayı planladığımız kliniğimizin bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca hem kliniğimizin 19'uncu kuruluş yıl dönümünü hem de 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.