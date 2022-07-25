Urartu Göz'de DSR ameliyatları başarıyla gerçekleşiyor

Van'da 2005 yılından bu yana A Grubu sağlık hizmeti sunan Özel Urartu Göz Merkezi'nde lazer ile gözyaşı kanal tıkanıklığı (DSR) tedavisi başarıyla gerçekleşiyor.

Yaklaşık 18 yıldır Van başta olmak üzere Ağrı, Muş, Hakkâri ve Bitlis illerine göze dair her konuda hizmet verdiklerini ifade eden Urartu Göz Kurucusu ve Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, DSR olarak tanımlanan göz yaşı kanal tıkanıklığının hastaların gözlerinde yaşarma, çapaklanma, göz kızarıklığı meydana getirdiğini belirterek, hastaların hep ellerinde peçete ile dolaşma şikayeti ile geldiğini söyledi. Göz ile boğaz arasında yer alan gözyaşı kanalının alt ve üst kapakta bir saç teli kalınlığında olduğunu aktaran İlhan, “Gözümüzü açıp kattığımızda, gözün içindeki suyu buruna pompalıyor ve oradan da boğazımıza gidiyor. Ancak kanal tıkanınca bu sefer o su, devamlı dışarı akıyor. Onlarda iki çeşit ameliyat yöntemi var. Bunlardan biri açık ameliyat diğeri ise kapalı ameliyattır” dedi.

Açık ameliyatta burnun üst kısmının yarıldığını ifade eden Dr. İlhan, “Orada yaklaşık bir santimlik kesi oluşturuyor. Cerrahi operasyon yapıldıktan sonra tekrar dikiş atılıyor. Kapalı ameliyat ise içerden yapılıyor. Biz Urartu Göz olarak bunu lazerle yapıyoruz. Lokal anestezi altında yapılan ve ortalama 15 dakika süren bir operasyondur. Silikon bir tüp takıyoruz ve böylece hasta hem yaşlardan kurtuluyor hem de estetik olarak burnu üzerinde bir izle gezmemiş oluyor. Bu da kişinin yaşam konforunu daha da arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Burada başarı oranının yüzde 80 olduğuna değinen İlhan, “Aynı gün içerisinde hastamızı taburcu edebiliyoruz. Hastamız günlük yaşantısına kaldığı yerden devam edebilmektedir. Yüzde 20 oranında kimi hastalarımızda yıllar içerisinde tekrar tıkanma söz konusu olabilir, bu durumda ise mevcut tedavi yöntemi tekrarlanır" şeklinde konuştu.