Van'da lazer alanında getirdiği yeniliklerle bilinen Urartu Göz Merkezi, ‘Fakik-IOL' yöntemini başarılı bir şekilde uyguluyor.

Van'da yıllardır sağlık alanında hizmet veren Urartu Göz'de ‘Fakik-IOL' ameliyatı başarıyla gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan; miyop, hipermetrop ve astigmat gibi göz hastalıklarında uygulanan ‘Fakik-IOL' yönteminin sadece belirli merkezlerde uygulandığını belirterek, bu merkezlerden birinin de Van olduğunu söyledi. Fakik IOL uygulamasının genellikle yüksek göz bozukluğu olan miyop, hipermetrop ve astigmat gibi hastalarda kullanıldığını vurgulayan İlhan, “Burada gözleri göz çizdirme operasyonlarına uygun olmayan hastalarda bu yöntem uygulanıyor. Lazerle birlikte uyguladığımız güvenli ve net sonuçlar aldığımız yüz güldürücü bir cerrahi yöntemdir. Son derece etkin ve güvenli sonuç alıyoruz. Bu uygulamayı tercih eden ve gözlüklerden kurtulmak isteyen, fakat bunun için lazer yapılması uygun olmayan hasta grupları da vardır. Bunlar genellikle kornea dediğimiz lazer yapılan bölgenin normalden ince olduğu hastalarımızdır. Burada yaptığımız cerrahi işlemle bizler, suni bir merceği hastamızın gözlerine damla şeklinde 1.8 -2 milimetrelik bir delikten gözün iç kısmına 10-15 dakika süren bir işlemle yerleştiriyoruz. Bu lens ömür boyu kalıyor. Son derece etkin ve güvenli bir sonuç sağlıyor” dedi.

Urartu Göz'ün sağlık turizmi açısından da bölgede önemli bir yer edindiğine dikkat çeken İlhan, “Urartu Göz, hem sağlık turizmi açısından hem de göz hizmeti açısından Van ve çevre iller başta olmak üzere Azerbaycan, Nahçıvan ve Irak'ta önemli ilkleri yapan bir kurum. Ankara ve İstanbul'da yapılan işlemlerin yüzde 98'ini burada yapıyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Aynı zamanda gözyaşı kanal tıkanıklığı lazerlerinin ilkini yapmakla başlayıp, göz çizdirme ameliyatlarına kadar pek çok şeyi burada yapıyor olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşayan bir kurumuz” ifadelerini kullandı.