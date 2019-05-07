Urartu Göz'de Ramazan kampanyası

Van'da A sınıfı sağlık hizmeti veren Urartu Göz, Ramazan ayı nedeniyle SGK ve emeklilere katarakt ameliyatında indirim kampanyası başlattı.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucu hekimlerinden Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, kataraktın sadece yaşlılarda görülen bir hastalık olmadığını ifade ederek, “Katarakt; gözün içerisinde bulunan ve lens dediğimiz gözün kırılma bölgelerinde özellikle ileri yaşlarda görülen, ancak bebeklikten itibaren tüm yaşlarda da rastlayabildiğimiz, görmeyi en sık düşüren hastalıklardan birisidir. Burada özellikle lens dediğimiz kısmın puslanıp ışığı geçirmez hale gelmesi sonucu yaşanan görme bozukluğu olarak da tanımlayabiliriz” dedi.

Kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğuna değinen Yazıcıoğlu, "Halk arasında lazer denilen ve tıpta FAKO dediğimiz yöntemle dikişsiz bir şekilde gözde bulunan kataraktlı merceğin çıkarılması suretiyle yerine daha önce özel ölçümlere göre yapılan yapay mercekler takılarak yapılan bir göz operasyonudur. Urartu Göz olarak dünyada uygulanan teknolojik imkanlarla ilimizde bütün ameliyatları kolaylıkla yapmaktayız. Katarakt ameliyatını da konforlu bir ortamda ve herhangi bir iğne yapmadan ya da narkoz kullanmadan 20 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirmekteyiz ve böylece hastalarımız aynı gün içinde taburcu olarak günlük yaşamlarına devam edebilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayına özel kampanyalar düzenlediklerini dile getiren Yazıcıoğlu, “Geçen sene kampanyamızın ilkini gerçekleştirmiştik. Bu yıl da ikinci kampanyamızda emekli ve SGK'lı olan vatandaşlarımızın katarakt ameliyatlarında büyük indirime gittik. Amacımız halkımıza kaliteli hizmeti en iyi şekilde sunabilmektir. Bu anlamda bu tür kampanyalarımız devam edecektir. Ben bu anlamda kampanyamızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.