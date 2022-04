Urartu Göz'de Ramazan kampanyası

Van'da A sınıfı sağlık hizmeti veren Urartu Göz, Ramazan ayı nedeniyle indirim kampanyası başlattı.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucu hekimlerinden Operatör Dr. Baran Bari İlhan, her sene Ramazan ayı nedeniyle geleneksel hale getirdikleri kampanyayı bu senede başlattıklarını ifade ederek, “Günün koşuları çerçevesinde kampanyalar düzenleyerek kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz. Bu senede hem katarak ameliyatlarında hem de No Touch lazer dediğimiz göz çizdirme gruplarında belli bir indirim kampanyası düzenledik. Bu dönem kurum olarak kar etmeden zararda etmemek kaydıyla bir düzenleme yaptık. Buna göre hastalarımızın muayenelerini yapıp ekstradan bir komplike göz değilse, yani normalin dışında bir problemleri yoksa kampanya dahilinde tedavilerini olabileceklerdir. Amacımız her zaman halkımıza hizmetin en iyisini sunabilmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ben bu duygularla başta Van halkı olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyor, Ramazan ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini niyaz ediyorum” dedi.