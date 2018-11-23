Urartu Göz'de ‘vitrektomi' dönemi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek A grubu göz merkezi olan Urartu Göz, bünyesine kattığı vitrektomi cihazıyla gözün arka tarafına müdahale edilebilecek.

Yaklaşık 15 yıldır bölge halkına hizmet veren Urartu Göz, göz cerrahisinde modern yöntemler kullanıyor. Urartu Göz, bünyesine yeni kattığı ileri teknoloji ürünü olan vitrektomi cihazıyla artık gözün arka tarafından meydana gelen birçok hastalığa müdahale etme imkanı yakaladı. Açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Kamil Yavuzer, gözün arka tarafında meydana gelen birçok rahatsızlığa vitrektomi cihazını kullanarak müdahale edeceklerini belirtti. Operatör Dr. Yavuzer, “Kurumumuz olan Urartu Göz'e yeni bir cihaz aldık. Almış olduğumuz bu cihazla gözün arka tarafına müdahale edebileceğiz. Bunun genel isimi vitrektomi olarak biliniyor. Vitrektomi cihazımızla gözün arka tarafından meydana gelen retina dekolmanı gibi, göziçi kanama vitreus hemorajisi gibi, gözün arka tarafında delik olması maküler hole gibi ve ya gözün arka tarafından zar oluşması epiretinal membran gibi hastalıklara müdahale edebiliyoruz” dedi.

“Vatandaşımıza yeni bir tedavi hizmeti sunacağız”

Daha önce mevcut alt yapıdan dolayı gözün arka tarafına müdahale edemediklerini anımsatan Yavuzer, “Fakat bu sene almış olduğumuz yeni cihazımızla beraber gözün arka tarafına da müdahale edecek bir hale geleceğiz. Urartu Göz olarak gözün en ön tabasından kornea olan, gözün en arka tabakası olan retina tabakasına kadar hemen hemen her tabakalara müdahale edebilirken tek eksiğimiz olan vitrektomi yapamamaktı. Ancak şu an almış olduğumuz yeni cihazımızla kısa bir süre içerisinde kurumumuzda vitrektomiyle beraber yeni bir sahaya giriş yapıp, vatandaşımıza yeni bir tedavi hizmeti sunacağız” diye konuştu.