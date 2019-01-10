Urartu Göz'den İHA'ya ziyaret

Van'da Urartu Göz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Urartu Göz Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Gökhan Tatar ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mine Yanak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden Tatar ve Yanak, gazeteciliğin önemine değindiler. Gazetecilik mesleğinin geçmişten günümüze demokrasinin sağlıklı ve verimli şekilde işlemesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Urartu Göz Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Gökhan Tatar, “Doğru ve objektif habercilik adına gazetecilerin bugün de üstlenmiş olduğu görev ve sorumluklar hiçbir bedelle tam olarak ölçülemez. Gazeteciler, hakikatleri bütün yönleriyle doğru ve tarafsız bir şekilde aktararak toplumu aydınlatıyorlar. Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışma içerisinde olan gazetecilerin görevlerini yerine getirebilmek için yaşadıkları zorluklar, yaptıkları işi çok daha önemli ve kutsal kılmaktadır. Bu duygularla halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” dedi