Urartu Göz'den turizme katkı

Van ve bölgeye yıllardır sağlık hizmeti sunan Urartu Göz, Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde bir büro açarak, şehrin turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yıllardır Van ve bölgeye göze dair hizmet sunan Urartu Göz, şehrin ekonomisine ve turizme daha fazla katkı sağlamak için harekete geçti. Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde bir büro açmayı hedefleyen Urartu Göz, böylece oradaki hastaların Van'a gelmesini sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, “Urartu Göz olarak Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde büro oluşturduk ve inşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Bu, orada isteyen hastaların evlerinden alınıp, Van'da ameliyatı yapıldıktan sonra tekrar evlerine götürülmesine kadar bir hizmet olacak. Bunun yanında ameliyat sonrası oradaki hastaların sıkıntı olması halinde başvuracakları ve bizimle daha kolay iletişime geçmeleri için de bir adres olacaktır” dedi.

Yapacakları projede şehrin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen İlhan, “Amacımız oradan getirdiğimiz insanların hem sağlık hizmetlerini yürütelim hem de işin turizm ayağına da destek olalım. Bizim Van Gölü gibi bir nimetimiz var. Bu anlamda Van'daki otellerle görüşeceğiz. Orada sıcaktan bunalan insanların Van Gölü'nden faydalanmalarını sağlayacağız. İlk gün muayenelerini yaptıktan sonra hastalarımız 2-3 gün boyunca denize girecek ve ardından ameliyatlarını olacaklar. Kontrollerini yaptığımız dönemde suya girmeyecek olan hastalarımız da şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezecek ve bol bol alışveriş yapma zamanına sahip olacaklar. Tabi bu gerek alışveriş merkezlerimizin gerek otellerimizin gerekse şehirdeki tüm esnafa dolaylı olarak yansıyacaktır. Proje çerçevesinde ulaşım konusunda zaten anlaştığımız otobüs firması var. Bununla birlikte istenmesi halinde özel VİP araçtan rehberlik hizmetine kadar ciddi bir organizasyon planı içerisindeyiz. İnşallah yakın bir gelecekte bunu tamamlayarak, şehrimize biraz daha katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.