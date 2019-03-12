Urartu Göz'e yurt dışından yoğun talep

Van'da yıllardır bölge insanına hizmet veren Urartu Göz'e yurt dışından hastaların yoğun talep gösterdiği belirtildi.

Yıllardır Van'da A Grubu sağlık hizmeti veren Urartu Göz'e yurt dışından da hastalar yoğun ilgi gösteriyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, 6 uzman doktor ve deneyimli personelin aktif çalışması neticesinde sınırları aştıklarını dile getirerek, “Özellikle Kuzey Irak bölgesinden önemli oranda hastalar kliniğimizi tercih etmeye başladı. Bunun hem coğrafik olarak bölgeye yakın olması hem merkezimizde daha önce hizmet alıp memnun kalan hastaların temkini hem de özellikle bu bölgede bizi tanıyan vatandaşların, orada yaşayan akrabalarına tavsiye etmesi neticesinde yurt dışındaki hastalarımızın ameliyat ve tedavilerini yapmaktayız. Bu esasında çok önemli bir şey. Zaten bakanlığımızın da bu yönde temkinleri var. Bu bir sağlık turizmidir. Nihayetinde kendi ülkelerinde alamadıkları sağlık hizmetini, batı standardında Urartu Göz olarak gözün ön arka segmentlerine ve estetik kısımlarına hitap edecek pozisyonlardayız. Dolayısıyla önceleri tek tük olan hasta sayımız, bu aralar oldukça yoğunlaştı. En son geçen hafta Duhok'tan hastalarımız geldi. Onlara vitrektomi denilen göz arkası kanamasını temizledik ve diğer gözüne de akıllı mercek uygulamasını yaptık. Diğer hastamıza da göz içi ameliyatı yaptık. Çok şükür hastaları memnun bir şekilde ülkelerine gönderdik” dedi.

Sosyoekonomik açıdan zayıf olan Van'da bu tür sağlık turizminin hem ile hem ülkeye bir getirisi olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, “Nihayetinde turizm başlı başına sadece otelcilik hizmeti değil, sağlık hizmeti ile de yapılması gereken bir durumdur. Geçmişte hastalarımız bunu daha çok İstanbul başta olmak üzere batıda tercih ediyorlardı. Fakat Urartu Göz'ü bilen, bizden hizmet almış hastalarımız, kendi aralarında yapmış oldukları istişare ile kliniğimizi önermektedirler. Merkezimize bu hastalarımızın gelmesi neticesinde hem kurumumuz hem ilimiz hem de ülkemiz adına sevinçliyiz, gururluyuz. Bu yöndeki atraksiyonlarımız, ilişkilerimiz artarak devam edecektir. Her yönüyle biz de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. 20 yıllık mesleki tecrübemizi ve batı standardındaki hizmetimizi hem bölgemize hem de yakın ülkelerdeki insanlara ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.