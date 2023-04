Urartu Han, Van'ın unutulmuş lezzetlerini gün yüzüne çıkarıyor

Urartu Han, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Van'ın zengin yemek kültürü ve özel lezzetlerini vatandaşların hizmetine sunuyor.

Ramazan ayının başında kapılarını açan Urartu Han, misafirlerine eşsiz bir damak tadı lezzeti sunuyor. 350 kişilik sofrası ile Van'ın yöresel yemeklerini misafirlerin beğenisine sunan Urartu Han'da, 60 kişi hizmet veriyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Han kurucularından Şef Adem Ergin, 15 yıldır Van'da yemek sektöründe hizmet verdiğini ifade ederek, “Geçmişten bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizi, kültürümüzü tanıtabileceğimiz alanlar oluşması lazım. Bunu da yıllardır Norduz Sofrası ve Mencel'den sonra daha kurumsal, daha çok kültürümüzü yansıtabilecek bir sofra oluşturmak istedim. Bunun için daha profesyonel bir mutfak, daha profesyonel bir salon ihtiyacı olduğunu hissettiğim için Urartu Han'ı kurdum” dedi.

Oluşturulan handa unutulmuş lezzetleri tekrar gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarının altını çizen Ergin, “Burada geçmişte unutulmuş lezzetlerimiz, günümüzde soframızda yer alan lezzetleri, eski tariflere kendi yorumumuzu katarak bir sofra oluşturduk. Ayrıca kahvaltımızın kötü gidişatını frenleyecek, Van kahvaltısını yeniden eski günlerine, eski lezzetine dönüştürebilmek için çalışmalar ürettik ve kahvaltımızı da burada sunacağız” ifadelerini kullandı.

Her şehrin, her ülkenin kültürünü yansıtan sofralarının olduğunu vurgulayan Ergin, “Burada keledoştan siyabolu kavurmasına, Norduz kebabından mencel etine kadar birçok unutulmuş lezzetlerimiz var. Aslında her şehrin yöresine ait şarkıları var. Sofra dediğimiz sadece yemek değildir. Kültürüyle, müziğiyle ve birçok alanıyla birleştiren bir güç vardır, bu güçte sofradır. İşin duygusuyla, muhabbetiyle, sohbetiyle birleştiren bir sofra oluşturduk. İnsanlar da bundan dolayı çok mutlu. İstanbul'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da ve daha birçok yerde han tarzı mekanlar var. Van'da da eksik olan bu yönü tamamladığımız için bize de övgüler yağıyor. Misafirlerimizin memnuniyeti bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor” şeklinde konuştu.