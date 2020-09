Urartu Medeniyeti'nin tarihi Şamran Kanalı'nda pedallar çevrildi

Van'da düzenlenen “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında çok sayıda gönüllü bisikletli, Urartu Medeniyeti'nin 3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı yolunda pedal çevirdi.

Van'ın Edremit Belediyesi'nce “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında, “Bisikletini Al Sen De Gel” sloganıyla sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen bisiklet etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Edremit Kent Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda bisikletli, buradan 3 bin yıllık Şamran Kanalı güzergahına hareket etti. Kadembas mevkiinde Kral Menua'nin kitabesinin bulunduğu bölgede Van Gölü manzarasını seyrederek, ilçenin yeşil bahçelerinden ilerleyen bisikletliler, sahil bandından tekrar kent meydanına gelerek 3,7 kilometrelik parkuru tamamladı. Parkuru tamamlayan bisikletliler, keyifli vakit geçirdi.

Parkurun bitiş noktasında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenledikleri etkinliğin bu yıl ikincisini yaptıklarını belirtti. Her yıl eylül ayında bisiklet turu etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Say, “Evde kaldığımız, dışarı çıkamadığımız ve bu yüzden hareketsiz kaldığımız bir süreçte spor yapmak güzel bir aktivite oldu. Bununla birlikte bölgenin tarihini görme fırsatını sunduğumuz tarihi Şamran Kanalı ve Van Denizi kenarında bir bisiklet parkuru düzenledik. Sadece bugüne özel değil yılın 365 günü bisiklet parkuru düzenleyeceğimiz bir güzergah haline getirdik. Bisiklet etkinliğimize gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihi bir parkurda keyifli bisiklet turu yaptıklarını ifade eden sporcular ise düzenledikleri etkinlikten dolayı Edremit Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.