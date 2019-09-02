Urartu Müzesi'ne yoğun ilgi

Van'da geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleşen Urartu Müzesi'ne yerli ve yabancı turistler akın ediyor.

Kalkınma Bakanlığı tarafından "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamında 13 bin metrekaresi kapalı 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Urartu Müzesi, geçtiğimiz hafta düzenlenen görkemli bir açılışla kapılarını ziyaretçilere açtı. 1 Eylül tarihine kadar ücretsiz olan müzeye yerli ve yabancı turistlerin akın ettiğini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “5 bin 995 metrekaresi sergi alanı için kullanılan müzemiz 23 holden oluşmakta ve müzesi 2 bin 554 eserimiz bulunmaktadır. Bu eserlerin yanı sıra çocukların oynayabileceği bir arkeopark, kütüphane, kafeterya, sosyal tesis alanları ve konferans salonlarımız mevcuttur” dedi.

Müzelerin geçmişi geleceğe taşıyan en önemli miras olduğuna vurgu yapan Aktuğ, “Müzesi olmayanların geçmişi yok demektir. Geçmişimizi bilmek isteyen, görmek isteyen insanlar, müzemizi gezerek Van'ın tarihiyle ilgili bilmek istediği her şeyi bilme ve görme şansına sahiptir. Bu anlamda Urartu Müzesi'nin Van'a ve Van'ın turizmine katacağı değer ortadadır. Çünkü burada Urartuların dışında Persler, Romalılar, Sasaniler, Akkoyunlular, Karakoyunlular Selçuklular ve Osmanlı'ya ait her türlü eserler mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Van Urartu Müzesi'nin dünyanın en büyük Urartu müzesi olduğuna dikkat çeken Aktuğ, “2 bin 700 yıllık bir Urartu tarihinin sergilendiği Van Urartu Müzesi, dünyanın en büyük Urartu müzesidir. Bu anlamda müzemize gerçekten çok büyük bir ilgi var. Yerli ve yabancı misafirlerin yanı sıra halkımızın da kendi müzesine çok büyük ilgisini görme şansımız var. Günde yaklaşık bin 500 ila bin 700 kişi müzemizi ziyaret etmekte olup bu ziyaretçi sayısının gün geçtikçe artmasını bekliyoruz” diye konuştu.