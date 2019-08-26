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Urartu Müzesi'nin açılışı için son hazırlıklar tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni müze sokağında altyapı çalışmasını tamamladı.


Müzenin açılıştan önce çevresi Van Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenirken, yol ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Urartu Müzesinin açılışı 27 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Van Büyükşehir Belediyesi açılış öncesinde müze çevresinde hummalı bir çalışma başlattı. Yol Yapım Bakım ve Onarım ile Çevre Koruma Kontrol Daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında müzenin bulunduğu Van Kalesi 1. Sokak'ta yaklaşık 600 metre yol yeniden düzenlenerek altyapı çalışmaları tamamlandı. Yine Van Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik ekipleri de müzenin çevresinde genel bir temizlik çalışması yaptı.

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